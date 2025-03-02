الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

من بادر بطلب الطلاق؟، أحمد فهمي يحسم الجدل خلال برنامج "رامز إيلون مصر"

أحمد فهمي وهنا الزاهد،
أحمد فهمي وهنا الزاهد، فيتو

رد الفنان أحمد فهمي، على سؤال الفنان رامز جلال ببرنامج “رامز ايلون مصر”، والذي جاء كالتالي: “آخر زيجة بدون ذكر أسماء من فيكم طلب الطلاق؟” في إشارة لزيجة الفنانة هنا الزاهد.

 

من طلب الطلاق هنا الزاهد أم أحمد فهمي

وأكد أحمد فهمي خلال برنامج المقالب “رامز ايلون مصر”، أنا والله، أنا يا عم اللي طلبت الطلاق في الزيجة الأخيرة -يقصد زيجته من الفنانة هنا الزاهد.


 

هل يفكر أحمد فهمي في الزواج؟


وبسؤال رامز جلال له “في جوازة جديدة ولا شيلت الموضوع من دماغك؟”، أجاب أحمد فهمي: "لا عادي بس لسه مستقرتش".


 

 

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