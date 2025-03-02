الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الحلقة الثانية من العتاولة 2 تكشف سر عودة السقا لعالم الجريمة

العتاولة.فيتو
العتاولة.فيتو

لاقى النجم أحمد السقا إشادات بمجرد عرض الحلقات الأولى والثانية من مسلسل العتاولة 2، حيث قدم أداء متميزًا فى دور "نصار" خلال الأحداث التى بدأت بكشف معاناة ابنته مع مرض خطير يستلزم علاجا باهظ الثمن وهو ما يدفعه للتفكير فى العودة إلى عالم الجريمة لتدبير المال.

مسلسل العتاولة 2 الحلقة 2

ظهر أحمد السقا خلال مشهد يتصدي لأحد رجال "بيجو" وهو يهدد أحد الأشخاص كبار السن ليتصدى له ويقوم بضربه، ليكشف خلال المشهد مدى جدعنته ورجولته فى التصدي لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون قوتهم ضد الأشخاص المغلوبة على أمرهم.

ونشب خلاف بين أحمد السقا" نصار" وشيقه "خضر" طارق لطفي واستطاعت فيفي عبده أن تحل الخلاف بينهما، وبعد تورط "خضر" مع "عدولة" نسرين أمين، التي تطلب منه سرقة ماسة نادرة وتتحفظ عليه بعد فشله في سرقتها، ليذهب "نصار" أحمد السقا بإنقاذ "خضر" ويتفق معه بإنها ستكون مهمتهم الأخيرة ويذهبان لحضور مباراة فريقهما فى الاستاد ليتفاجأ بظهور "عيسي الوزان" باسم سمرة.

والتقى "نصار" أحمد السقا و"خضر" طارق لطفي و"عيس الوزان" باسم سمرة، بعد نجاته من محاولة قتله، وحاولوا عقد اتفاق يحقق مصالحهم إلا أن اختلاق الأهداف وأيضا فقدان الثقة أشعر صراعًا بينهم مرة أخرى.

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