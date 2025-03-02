الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

الفنان أحمد فهمي،
الفنان أحمد فهمي، فيتو

توعد الفنان رامز جلال، خلال برنامج المقالب رامز ايلون مصر، الفنان أحمد فهمي، قائلا: “معانا الفنان المتجوز على روحه اللي هنزود له جروحه”.

 

ألفاظ خارج لـ أحمد فهمي

وتعرض الفنان أحمد فهمي للتعذيب على يد رامز جلال خلال “رامز ايلون مصر”، ما دفع الأول إلى التلفظ بألفاظ خارجة طول مدة تعذيبه على السرير.

الفنان الكوميدي المفضل لـ أحمد فهمي

وبسؤاله عن أكثر فنان كوميدي يتسبب في إضحاكه، علق أحمد فهمي: “محمد سعد أكثر فنان بيضحكني، علاقتي طيبة بهشام ماجد وشيكو ولكن محمد سعد الفنان الكوميدي المفضل بالنسبة لي”.


قصة أحمد فهمي وشيكابالا 

وعن قصة الخلاف والأزمة بينه وبين محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، وما أثير عن تعرضه للضرب، علق أحمد فهمي: "مضربناش بعض أنا وشيكابالا وكنا متفقين على الحركة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شيكابالا نادي الزمالك أحمد فهمى محمد سعد برنامج رامز ايلون مصر رامز جلال

مواد متعلقة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد في رمضان

ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

ولد وبنت بيحبوا بعض وما ينفعش يتجوزوا يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟ على جمعة يرد (فيديو)

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

إمام عاشور يكشف الفرق بين منظومة العمل داخل الأهلي والزمالك

منوعات

المزيد

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

140 ألف جنيها سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحمد أمين يعود للنشل لإنقاذ شقيقه من الموت في الحلقة الأولى من مسلسل النُص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور

عمرو خالد يوضح خطة نبوية محكمة تدير بها حياتك (فيديو)

علي جمعة: الكون بأسره على هيئة كرة أعلاها العرش

المزيد
الجريدة الرسمية