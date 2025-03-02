أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

توعد الفنان رامز جلال، خلال برنامج المقالب رامز ايلون مصر، الفنان أحمد فهمي، قائلا: “معانا الفنان المتجوز على روحه اللي هنزود له جروحه”.

ألفاظ خارج لـ أحمد فهمي

وتعرض الفنان أحمد فهمي للتعذيب على يد رامز جلال خلال “رامز ايلون مصر”، ما دفع الأول إلى التلفظ بألفاظ خارجة طول مدة تعذيبه على السرير.

الفنان الكوميدي المفضل لـ أحمد فهمي

وبسؤاله عن أكثر فنان كوميدي يتسبب في إضحاكه، علق أحمد فهمي: “محمد سعد أكثر فنان بيضحكني، علاقتي طيبة بهشام ماجد وشيكو ولكن محمد سعد الفنان الكوميدي المفضل بالنسبة لي”.



قصة أحمد فهمي وشيكابالا

وعن قصة الخلاف والأزمة بينه وبين محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، وما أثير عن تعرضه للضرب، علق أحمد فهمي: "مضربناش بعض أنا وشيكابالا وكنا متفقين على الحركة".

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