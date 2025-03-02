مسلسلات رمضان 2025، إصابة ريهام حجاج بعيار ناري في الحلقة الثانية من أثينا

مسلسلات رمضان 2025 ، بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج بفلاش باك للأحداث، وظهرت نادين وهي مصابة بعيار نار في إحدى التغطيات الصحفية.

كما ظهرت مي شقيقة نادين وهي على سرير العناية المركزة بعد محاولة انتحارها، وحصلت نادين على هاتف شقيقتها لتبحث عن السبب الذي جعلها تقدم على الانتحار.

ودخلت ريهام حجاج في خلاف مع زوجة أبيها التي تلعب دورها الفنانة سلوى محمد علي، وخاصة بعد مشادة كلامية دارت بينهما داخل المستشفى.

وتكتشف نادين من خلال هاتف شقيقتها عن قصة حب قديمة لشقيقتها وأن حبيبها أقدم على الانتحار في نفس تاريخ الحادث الذي تعرضت له شقيقتها.

وظهرت الفنانة سوسن بدر خلال أحداث العمل، وهي عميدة الكلية التي تدرس فيها مي شقيقة نادين، وحبيبها محمود الذي انتحر من قبل، بسبب مشروع شارك فيه.

وتبدأ نادين في تقديم أوراقها للجامعة التي تديرها سوسن بدر، كي تقوم بتدريس الإعلام داخل الجامعة.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، بدأت قبل أن تتعرض إلى حادث، وتأثرت بها نفسيًا مما جعلها تحصل على إجازة.

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وتظهر الأحداث أن نادين لديها شقيقة اسمها مي تراسل شخصا يسمى أثينا، ولديها مجموعة من الأصدقاء، وتحكي له عن مشاكلها إلا أن المفاجأة أنه يحرضها علي الانتحار، وبالفعل قامت بإلقاء نفسها من الشباك لتدخل العناية المركزة وتصاب بكسر بالعمود الفقري.

كما كشفت الأحداث عن وجود خلاف حاد بين نادين ووالدها “محمود قابيل ” الذي يرفض مجال عملها، مما يجعل العلاقة بينهما ليست على ما يرام.

وتساعد نادين "ريهام حجاج"، حبيبها السابق “ أحمد مجدي ” في بعض الأعمال، حيث إنه يقوم بعمل لايفات يكشف فيها حقائق بعض الفاسدين.

وتحاول نادين أن تبحث في هاتف شقيقتها كي تصل لمعلومة تفيدها في سبب انتحارها، ولكنها لا تصل لأي شيء.

وتشهد أحداث مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج محاولة قتلها علي يد إحدى العصابات، ولكن يتم إنقاذها خلال أحداث العمل.

سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

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