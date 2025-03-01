السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل عقبال عندكوا الحلقة الأولى.. أزمة بين حسن الرداد وإيمي سمير بسبب الغيرة

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا

عرضت قناة سي بي سي الحلقة الأولى من مسلسل "عقبال عندكوا " للفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، حيث ظهر الرداد في شخصية محامي يدعى حمزة، وخطيبته تدعى صفا "إيمي سمير غانم"، ويرتب الاثنان للزواج، كما تعمل صفا ممثلة إعلانات، إلا أنها تدخل في أزمة كبيرة مع مخرج الإعلان، الذي يطردها من لوكيشن التصوير ويفضل عليها فنانة أخرى.

وتنتقل الأحداث إلى الشخصية التالية، وذلك في منزل مليجي الذي يعمل سائق، ومتزوج من فتاة تدعى فواكه، إلا انه يغير عليها بشكل مبالغ فيه، ممن يتسبب لهما في أزمات عديدة، حيث انتهت أحداث الحلقة على أزمة بين مليجي والسباك الذي وجده داخل منزله مع زوجته.

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

كما تعرض قناة ON الحلقة الأولى من مسلسل عقبال عندكوا، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة والربع، على يتم إعادتها في الثامنة من صباح اليوم التالي.

 

قصة مسلسل عقبال عندكوا 

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

 

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

 

 
مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

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أبطال مسلسل عقبال عندكوا عقبال عندكوا قصة مسلسل عقبال عندكوا

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