ريهام حجاج: مسلسل أثينا عمل مختلف وبه صعوبات كثيرة

مسلسلات رمضان 2025 ، قالت الفنانة ريهام حجاج إن مسلسلها الجديد أثينا مختلف تمامًا عن جميع الأعمال التي قدمتها من قبل، مشيرة إلى أن العمل به العديد من الصعوبات.

وأضافت ريهام حجاج لـ فيتو أن العمل يحتوي على العديد من المفاجآت للجمهور خلال الحلقات القادمة، وقالت:"أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور".

وبدأت الحلقة الأولي من مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج والتي تلعب شخصية نادين التي تعمل كمراسلة صحفية، قبل أن تتعرض إلى حادث، وتاثرت بها نفسيًا مما جعلها تحصل على إجازة.

وتظهر الأحداث أن نادين لديها شقيقة اسمها مي تراسل شخصا يسمي أثينا، ولديها مجموعة من الأصدقاء، وتحكي له عن مشاكلها إلا أن المفاجأة أنه يحرضها علي الانتحار، وبالفعل قامت بإلقاء نفسها من الشباك لتدخل العناية المركزة وتصاب بكسر بالعمود الفقري.

كما كشفت الأحداث عن وجود خلاف حاد بين نادين ووالدها “محمود قابيل ” الذي يرفض مجال عملها، مما يجعل العلاقة بينهما ليست علي ما يرام.

وتساعد نادين "ريهام حجاج"، حبيها السابق “ أحمد مجدي ” في بعض الأعمال، حيث إنه يقوم بعمل لايفات يكشف فيها حقائق بعض الفاسدين.

وتحاول نادين أن تبحث في هاتف شقيقتها كي تصل لمعلومة تفيدها في سبب انتحارها، ولكنها لا تصل لأي شىء.

وتشهد أحداث مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج محاولة قتلها علي يد إحدى العصابات، ولكن يتم إنقاذها خلال أحداث العمل.

ريهام حجاج تواصل تصوير أثينا

وتواصل الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا، الذي يعرض خلال رمضان.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

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