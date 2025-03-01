السبت 01 مارس 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية.. حبس حمو بيكا سنة.. تطور جديد فى قضية منصة FBC.. وحيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصرع طفلين شقيقين فى حريق منزلهما بالوادى الجديد

لقي طفلان مصرعهما، في حادث حريق داخل منزل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية (فيديو)

نظمت وزارة الداخليةاحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، على ضفاف النيل.

حقيقة القبض على بعض عملاء البنوك عقب استلامهم حوالات بالدولار

 نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب أستلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية. 

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

 أمرت نيابة بدر، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة تعدي نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية في اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات

أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

حبس حمو بيكا سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض بقصر النيل

 قضت محكمة قصر النيل، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

النيابة العامة توقع بروتوكولا مع البنك الأهلي لتقسيط قيمة المخالفات المرورية

وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨.

تجديد حبس المتهم الرئيسي في قضية منصة FBC

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهم الرئيسى في قضية منصة FBC والمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

الاتهامات الموجهة للشيف الشربيني في قضية نجل الإعلامية

كشف أمر إحالة الشيف الشربيني للمحاكمة الاتهامات الموجه له بتهمة الإهمال والسماح لقاصر "ابن طليقته" الإعلامية مايا الشربيني، بقيادة سيارته ما تسبب في دهسه عامل دليفري بطريق الشيخ زايد، وحددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 10 مارس المقبل كأولى جلسات المحاكمة.

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات حكمها برفض استئناف سيدة لإثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة قبل الإفطار بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمحافظة الفيوم، قبل الإفطار فى أول أيام شهر رمضان المعظم.


 

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