أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية.. حبس حمو بيكا سنة.. تطور جديد فى قضية منصة FBC.. وحيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقي طفلان مصرعهما، في حادث حريق داخل منزل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

نظمت وزارة الداخليةاحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، على ضفاف النيل.

نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب أستلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية.

أمرت نيابة بدر، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة تعدي نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

قضت محكمة قصر النيل، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨.

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهم الرئيسى في قضية منصة FBC والمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

كشف أمر إحالة الشيف الشربيني للمحاكمة الاتهامات الموجه له بتهمة الإهمال والسماح لقاصر "ابن طليقته" الإعلامية مايا الشربيني، بقيادة سيارته ما تسبب في دهسه عامل دليفري بطريق الشيخ زايد، وحددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 10 مارس المقبل كأولى جلسات المحاكمة.

أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات حكمها برفض استئناف سيدة لإثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمحافظة الفيوم، قبل الإفطار فى أول أيام شهر رمضان المعظم.





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