لقي طفلان مصرعهما، في حادث حريق داخل منزل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الوادى الجديد، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بحى النور بمدينة الخارجة تسبب الحريق في وفاة طفلين شقيقين هما طه محمد طه، 4 سنوات، ونادين محمد طه، 2 سنوات.

مصرع طفلين شقيقين فى حريق منزلهما بالوادى الجديد

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، وتم نقل الطفلين المتوفيين لمستشفى الخارجة العام، وتحرير المحضر اللازم ويقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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