الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية (فيديو)

نظمت وزارة الداخليةاحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، على ضفاف النيل.

وخلال الفاعلية تم تقديم عروض متنوعة حول مهام عمل الحماية المدنية فى الإنقاذ النهرى والبرى، وإطفاء الحرائق والتعامل مع المفرقعات، إضافة إلى إستعراض معدات وتجهيزات الحماية المدنية المتطورة المستخدمة فى حماية الأرواح والممتلكات.

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