السبت 01 مارس 2025
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حوادث

الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية (فيديو)

الداخلية تحتفل اليوم
الداخلية تحتفل اليوم العالمى للحماية المدنية، فيتو

نظمت وزارة الداخليةاحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، على ضفاف النيل.

 

وخلال الفاعلية تم تقديم عروض متنوعة حول مهام عمل الحماية المدنية فى الإنقاذ النهرى والبرى، وإطفاء الحرائق والتعامل مع المفرقعات، إضافة إلى إستعراض معدات وتجهيزات الحماية المدنية المتطورة المستخدمة فى حماية الأرواح والممتلكات.

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اليوم العالمى للحماية المدنية الحماية المدنية فى الإنقاذ النهرى وإطفاء الحرائق الحماية المدنية

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