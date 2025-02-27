حجز التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة الإساءة لإحدى الشركات

أمرت نيابة المطرية بحجز التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية



وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، قد أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيئا عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

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