السبت 01 مارس 2025
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حوادث

الاتهامات الموجهة للشيف الشربيني في قضية نجل الإعلامية

الشيف الشربيني، فيتو
الشيف الشربيني، فيتو

كشف أمر إحالة الشيف الشربيني للمحاكمة الاتهامات الموجه له بتهمة الإهمال والسماح لقاصر "ابن طليقته" الإعلامية مايا الشربيني، بقيادة سيارته ما تسبب في دهسه عامل دليفري بطريق الشيخ زايد، وحددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 10 مارس المقبل كأولى جلسات المحاكمة.

وأقامت أسرة عامل الدليفري، ضحية حادث دهس ابن طليقة الشيف الشربيني، دعوى جديدة تختصم فيها الشيف الشربيني يتهموه فيها بالاشتراك مع المتهم في القتل الخطأ والإهمال، وطالبوه بتعويض مدنى قدره 10 ملايين جنيه.

وكانت نيابة أكتوبر قد افرجت عن ابن طليقة الشيف الشربيني من قسم شرطة الشيخ زايد بعد تنازل أسرة الضحية عن القضية.

وتنازلت أسرة عامل دليفري عن اتهام ابن طليقة الشيف الشربيني بدهسه بعد دفع الدية الشرعية مبلغ ٣ ملايين جنيه.

وكانت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، اليوم، قد أيدت حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة

وأفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من نجل زوجته.

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئًا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

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أكتوبر اليوم الدية الشرعية الشيخ زايد الشيف الشربيني القتل الخطأ دهس عامل دليفري

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الإفراج عن ابن طليقة الشيف الشربيني بعد دفع الدية 3 ملايين جنيه
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