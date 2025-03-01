مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة قبل الإفطار بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمحافظة الفيوم، قبل الإفطار فى أول أيام شهر رمضان المعظم.

مشاجرة قبل الإفطار بالفيوم

وقال شهود عيان: إن مشاجرة نشبت بين بإحدى قرى مركز شرطة إطسا، وتم إبلاغ مركز الشرطة بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجار السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى المستشفي.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات، وسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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