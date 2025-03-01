السبت 01 مارس 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

دونجا، فيتو
دونجا، فيتو

 أمرت نيابة بدر، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة تعدي نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وكانت قررت النيابة في وقت سابق، بصرف شاب التجمع الذي اعتدى عليه لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا في منطقة التجمع.

 

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط تعدي نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع، لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

أقوال شهود عيان مشاجرة دونجا 
واستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان بواقع تعدى نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع بالقاهرة.


 شاب يحرر محضرا ضد دونجا 
وكان قسم شرطة التجمع بمدينة أمن القاهرة، تلقى بلاغا من شاب يتهم فيه نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع بدائرة القسم.


وأكد الشاب فى المحضر أنه كان يسير بسيارته في شارع رئيسي بالتجمع، قبل أن يقع خلاف بينه وبين لاعب الزمالك على أولوية المرور، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، انتهت بقيام دونجا بالاعتداء عليه جسديًا، مما تسبب في إصابته بجروح سطحية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، تمهيدا لاستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما.

 

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