حقيقة القبض على بعض عملاء البنوك عقب استلامهم حوالات بالدولار

نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب أستلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية.

وأوضح المصدر، بأن يأتى ذلك فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأى العام وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.

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