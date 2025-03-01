السبت 01 مارس 2025
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حوادث

حبس حمو بيكا سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض بقصر النيل

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

 قضت محكمة قصر النيل، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا

 وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وحرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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