هل يرحل دونجا عن الزمالك وينتقل للدوري الإماراتي؟ مصدر بالنادي يرد

نفى نادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة حول وصول عرض رسمي من نادي الوصل الإماراتي، لضم لاعب الوسط “دونجا” خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن كل الأنباء المتعلقة بهذا الموضوع غير صحيحة.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي لم تتلقَ أي عروض رسمية من نادي الوصل أو أي فريق آخر في الإمارات من أجل التعاقد مع دونجا.

كما شدد مسؤولو الزمالك على أنهم لا يفكرون في الاستغناء عن اللاعب في الوقت الحالي، حيث يُعتبر دونجا من العناصر الأساسية في خط وسط الفريق، ويلعب دورًا هامًا في خطة الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك.

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن نادي الوصل الإماراتي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع دونجا لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل، ولكن، أكد الزمالك أنه لم يتلقَ أي عرض رسمي من النادي الإماراتي، وأوضح أن كل ما أُثير حول هذا الموضوع لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتعمل إدارة الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق وتقديم الدعم للاعبين الأساسيين في ظل التحديات التي يواجهها الفريق في مختلف المسابقات.

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