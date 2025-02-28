أخبار الرياضة اليوم،إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية، الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا، بيراميدز يستعيد صدارة الدوري، 6 أندية تحسم مقعدها بمجموعة التتويج ومثلهم بالهبوط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



منتخب المحليين، وصلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى مدينة بلومفونتين استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، في المرحلة الأولى بتصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

أعلن عبد الرحمن كتكوت لاعب النادى الإسماعيلى عن إصابته بجلطة دموية فى الوريد وذلك بعد مباراة الفريق مع فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

فاز نادي الجزيرة الإماراتي، على نظيره دبا الحصن، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار مواجهات الجولة 18 من بطولة الدوري الإماراتي.

وأهدر محمد النني المحترف المصري في صفوف الجزيرة ركلة جزاء في الدقيقة 70 من اللقاء.

كأس الاتحاد الإنجليزي، حدد الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل لاقامة قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كشف عن موعد قرعة دور الـ8من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التدخل لحل أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نبيل عماد دونجا.

وكان قسم شرطة التجمع بمدينة أمن القاهرة، تلقى بلاغا من شاب يتهم فيه نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع بدائرة القسم.

كأس الاتحاد الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية عن قرار بشان اللاعبين المسلمين خلال مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر رمضان.



ووفقا لشبكة بي بي سي سبورت: فإن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ستتوقف لإعطاء فرصة للاعبين المسلمين من أجل الإفطار خلال شهر رمضان".

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود سبعة من لاعبيه خلال مباراته أمام طلائع الجيش المقرر لها ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل أحمد سيد زيزو في المباراة المقبلة أمام إنبي.

وكان الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد كشف عن غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض عن مواجهة إنبي المقبلة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

شهدت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري لقطة طريفة بعد إلغاء هدف رمضان صبحي خلال أحداث المباراة المقامة الآن على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل بيراميدز عن طريق رمضان صبحي قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار لوجود مخالفة من بداية اللعبة على أحد لاعبي بيراميدز.



فاز نادي بيراميدز على نظيره فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية اليوم في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

الدوري المصري، حسمت 6 أندية تواجدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهم بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بعد انتهاء الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة للدوري



كما ضمنت 6 أندية، المشاركة في مجموعة الهبوط، وهم غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري.

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