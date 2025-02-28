الأهلي يفقد جهود 7 من نجومه أمام طلائع الجيش بالدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود سبعة من لاعبيه خلال مباراته أمام طلائع الجيش المقرر لها ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش كل من؛ طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق طلائع الجيش؛ استعدادا للمواجهة المقرر أن تجمع الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر مدرب الأهلي استعان بمقاطع فيديو لمباريات فريق طلائع الجيش في الدوري لدراسته، والوقوف علي نقاط القوة والضعف لديه.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا من حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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