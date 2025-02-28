الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

دونجا
دونجا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التدخل لحل أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نبيل عماد دونجا. 

وكان قسم شرطة التجمع بمدينة أمن القاهرة، تلقى بلاغا من شاب يتهم فيه نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع بدائرة القسم.

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا 

وعلمت فيتو أن الزمالك قرر التدخل لحل أزمة دونجا بشكل ودي.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع دونجا واستفسروا منه على سبب المشكلة من أجل التوصل لحل كي يركز اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 

و تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط تعدى نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع، لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

أقوال شهود عيان مشاجرة دونجا 

 واستمع  فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان بواقع تعدى نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع بالقاهرة.

 

شاب يحرر محضرا ضد دونجا 

وكان قسم شرطة التجمع بمدينة أمن القاهرة، تلقى بلاغا من شاب يتهم فيه نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، بالاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع بدائرة القسم.


وأكد الشاب فى المحضر أنه كان يسير بسيارته في شارع رئيسي بالتجمع، قبل أن يقع خلاف بينه وبين لاعب الزمالك على أولوية المرور، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، انتهت بقيام دونجا بالاعتداء عليه جسديًا، مما تسبب في إصابته بجروح سطحية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، تمهيدا لاستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما.

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