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رياضة

بيراميدز يقسو علي الاتحاد السكندري بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري (فيديو)

بيراميدز
بيراميدز

فاز نادي بيراميدز على نظيره فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية اليوم في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة 1+45، اضاف مصطفي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وجاء الهدف الثالث عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 77.

وسجل ايمانيول ابيه هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 79.

وسجل رمضان صبحي هدفا في الدقيقة 7 قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار. 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – أحمد أيمن – مؤمن شريف

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: فادي فريد - شكري نجيب – سمير فكري

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي


 ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري

وبتلك النتيجة يستعيد فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بينما ياتي الاتحاد السكندري في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة. 

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