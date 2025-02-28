الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

النني يهدر ركلة جزاء، الجزيرة يفوز على دبا الحصن بالدوري الإماراتي

النني
النني

فاز نادي الجزيرة الإماراتي، على نظيره دبا الحصن، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار مواجهات الجولة 18 من بطولة الدوري الإماراتي.

وأهدر محمد النني المحترف المصري في صفوف الجزيرة ركلة جزاء في الدقيقة 70 من اللقاء. 

وسجل ميلو هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 5+90 من ركلة جزاء. 

وشهد تشكيل فريق الجزيرة، تواجد الدولي المصري محمد النني أساسيًا في اللقاء.

تشكيل الجزيرة أمام دبا الحصن في الدوري الإماراتي

حراسة المرمى: ستويان ليكوفيتش.

خط الدفاع: خليفة الحمادي، عبد الله رمضان، رامون ميريز ومحمد ربيع.

خط الوسط: محمد النني، نبيل فقير، إلياس الكريمي ورافيل تاجير.

خط الهجوم: نيسكينز كيبانو وفنيسيوس ميلو.

ترتيب الجزيرة ودبا الحصن في الدوري الإماراتي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 30 نقطة، بينما فريق دبا الحصن يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

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