الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب المحليين يصل "بلومفونتين" استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب المحليين، فيتو
منتخب المحليين، فيتو

منتخب المحليين، وصلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى مدينة بلومفونتين استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، في المرحلة الأولى بتصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين. 

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مواجهة الذهاب ستقام يوم 2 مارس المقبل، في مدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

وأضاف البيان أن استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، سيستضيف مواجهة الإياب يوم 9 من ذات الشهر.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بين يومي 2 و30 أغسطس بالعام الجاري.

 

مشوار مصر في تصفيات المحليين

 ويلعب منتخب مصر حال تأهله مع الفائز من مواجهة جزر القمر ضد مالاوي في المرحلة الأخيرة للتصفيات على أن يلعب الفراعنة في النهائيات حال الصعود ضمن المجموعة الثالثة بجانب أوغندا والنيجر وغينيا والمنتخب الثاني الصاعد من التصفيات (الجزائر ضد الفائز من لقاء جامبيا والجابون).

ويقود منتخب مصر المدير الفني وائل رياض والذي استدعى 26 لاعبا لخوض معسكر مغلق أبرزهم أيمن أشرف وسيد عبد الله ثنائي البنك الأهلي ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الوطني للمحليين جنوب أفريقيا أمم أفريقيا للمحليين منتخب مصر

مواد متعلقة

منتخب الشباب يواجه سبورتنج اليوم استعدادا لأمم إفريقيا

كاف يحدد موعد مباراتي منتخب المحليين أمام جنوب إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

استطلاع هلال رمضان من مرصد حلوان (بث مباشر)

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

السعودية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

الإخبارية: رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير بالسعودية

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

رسالة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

السعودية تتحرى هلال شهر رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية