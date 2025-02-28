وقف مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في رمضان لهذا السبب

كأس الاتحاد الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية عن قرار بشان اللاعبين المسلمين خلال مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر رمضان.

ووفقا لشبكة بي بي سي سبورت: فإن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ستتوقف لإعطاء فرصة للاعبين المسلمين من أجل الإفطار خلال شهر رمضان".

وحدد الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل لاقامة قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري.

موعد قرعة دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كشف عن موعد قرعة دور الـ8من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

وتقام القرعة يوم الاحد المقبل في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج قرعة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاءت قرعة الدور الخامس على النحو التالي:

بريستون × بيرنلي

أستون فيلا × كارديف سيتي

كريستال بالاس × ميلوول

مانشستر يونايتد × فولهام

نيوكاسل × برايتون

بورنموث × وولفرهامبتون

مانشستر سيتي × بليموث

إكستر سيتي أو نوتنجهام فورست × إبسويتش تاون

وشهدت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عدد من المفاجآت يأتي علي رأسها خروج ليفربول من دور الـ32، بعد خسارته على يد بليموث في ملعب "هوم بارك" بهدف دون رد.

كما ودع تشيلسي البطولة بعدما خسر على يد برايتون بهدفين لهدف، في حين خرج توتنهام أمام أستون فيلا بعد الهزيمة بهدفين لهدف.

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