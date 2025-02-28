الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

سلام: لا استقرار دون انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان

نواف سلام
نواف سلام

 أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في لبنان لا يمكن أن يتم دون الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. 

وشدد سلام، في تصريحات رسمية، على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن لبنان يلتزم بحقه في الدفاع عن سيادته وأراضيه وفق القوانين الدولية. 

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط دعوات متزايدة من المجتمع الدولي لحل النزاعات الحدودية بما يضمن الأمن والاستقرار لكافة الأطراف.

 

طائرات الاحتلال تستهدف أحد منسقي صفقات الأسلحة في حزب الله

 شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة في البقاع شرقي لبنان، مما أسفر عن مقتل محمد مهدي شاهين أحد عناصر حزب الله اللبناني، والذي كان ينسق صفقات لشراء الأسلحة على الحدود السورية اللبنانية.

 

غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان

 ذكرت تقارير إعلامية أمس الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة استهدفت بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان.


وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن شخصا استشهد وأصيب آخر في غارات إسرائيلية استهدفت آلية شمالي مدينة الهرمل شرقي لبنان.

 

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 

 وينتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ويواصل شن غارات على عدد من المدن اللبنانية، ورفض الانسحاب الكامل من أراضي جنوب لبنان كما ينص الاتفاق.

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع مع انقضاء المهلة المقررة.

 

وأفاد مسؤول أمني لبناني بأن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدم الجيش اللبناني، وذلك مع انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المسئول، طالبًا عدم كشف هويته، إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيترك أعدادًا صغيرة من القوات في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد حلول موعد الانسحاب في 18 فبراير الجاري.

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