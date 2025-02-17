الجيش السوداني: قواتنا تحكم الخناق على مليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الإثنين، إن قواته تحكم الخناق على مليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم.

الشعب السوداني يلتف حول قواته المسلحة من أجل دحر التمرد

خاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم مؤتمر دعم مبادرات ومشروعات التعليم الإلكتروني والبنية التقنية التعليمية بإقليم دارفور، بحضور حاكم الإقليم مني أركو مناوي وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان.

خطاب البرهان للشعب السوداني

وقال الفريق أول الركن البرهان إن التعليم حق للجميع وواجب على الدولة دعمه ومعالجة كل المعضلات التي تواجهه مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارتي التعليم العالي والاتصالات على إطلاق منصات التعليم الإلكتروني.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه اليونيسف في دعم التعليم الإلكتروني داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم مبينا أن أكثر من ١٠ ملايين طفل فقدوا حظهم في التعليم بسبب الحرب اللعينة التي شنتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

وأوضح رئيس المجلس السيادي أن السودانيين متحدين ومتماسكين ويقاتلون معًا في كل الجبهات من أجل الحفاظ على وحدة السودان وشعبه ومقدراته.

وأوضح أن السودان من أوائل الدول التي نالت استقلالها في القارة الإفريقية وساهم في تحرير معظم الدول الإفريقية التي تتآمر حاليًّا عليه وتحاول التدخل في شؤونه الداخلية.

البرهان يؤكد تضامن الشعب مع الجيش

وأضاف البرهان: "نحن مصممون وسنمضي في الطريق الذي ارتضيناه مع الشعب السوداني، مشيرًا إلى التفاف الشعب حول قواته المسلحة من أجل دحر التمرد وأي مؤامرة خارجية تحاك ضده.

وحيا البرهان القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المساندة والمشتركة في معركة الكرامة، مضيفًا "الشعب السوداني سينتصر في النهاية شاء من شاء وأبى من أبى"، مؤكدًا أن هذا الشعب لن تفرض عليه أي حلول خارجية.

ووجه رئيس مجلس السيادة رسالة إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مفادها أن الشعب السوداني لن يقبل أن تفرض عليه حكومة أو يفرض عليه حمدوك أو أي شخص آخر.

وتابع قائلًا “من يريد أن يحكم السودان عليه أولًا الحضور لأرض الوطن والقتال مع الشعب السوداني لدحر التمرد وقال لا مكان لعملاء الخارج بيننا بعد اليوم”.

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