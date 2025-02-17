محلل سياسي: زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية تأتي في توقيت بالغ الحساسية

أكد مبارك آل عاتي، المحلل السياسي، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتصدر القضية الفلسطينية جدول المباحثات.

رؤية السعودية للوضع في غزة

وأوضح آل عاتي، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية هاجر جلال، أن السعودية تتبنى رؤية واضحة لمعالجة الوضع في غزة، تتمايز في بعض الجوانب عن الرؤية الأمريكية، لكنها تتناغم مع الخطة المصرية التي حظيت بدعم سعودي كبير.

القمة العربية المرتقبة

وأشار إلى أن القمة العربية المصغرة، التي تعقد في الرياض خلال فبراير الجاري بمشاركة خمس دول عربية، ستكون منصة مهمة لتوحيد الموقف العربي تجاه التطورات في غزة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع ورفض تهجير الفلسطينيين.

وشدد على أن الجهود العربية تتجه نحو توحيد الصفوف لتحقيق هدف مشترك، وهو دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر والسعودية في هذا الإطار.

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