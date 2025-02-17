مصر دي كلها حلوة، من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي؟

أصبح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد رسالته المفعمة بالمحبة للمصريين.

رسالة وزير الطاقة السعودي للشعب المصري

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أتمنى من فخامتك تسمح لي بالعفوية ومصريتي اللي تعرفها، عندي أمنية اسمح لي أقدم تحية للشعب المصري الحبيب لنا جميعًا».

وعلق وزير الطاقة السعودي: "كنت أتفرج على مسلسل فظيع نهاية الحلقة الأخيرة أغنية تحفة مقدمتها بسيطة ألف تحية للناس الحقيقية والناس العشرية أصحاب أحلى نفسية، مين في العالم أصحاب أحلى نفسية إلا في مصر، مصر مش بس فيها حاجة حلوة دي كلها حاجة حلوة".

وتابع وزير الطاقة السعودي: "الشعب المصري هو الشعب الحبيب لنا جميعًا في المملكة العربية السعودية".

كلمات وزير الطاقة السعودي عن مصر والمصريين

وختم وزير الطاقة السعودي رسالته للمصريين قائلًا: "ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية.. مين في العالم إلا في مصر، الشعب المصري هو الشعب الحبيب لنا جميعًا في المملكة العربية السعودية".

من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان زير الطاقة السعودي

والأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي حاليًّا، حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وعُين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م - 2015م)، ووكيلًا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م - 2004م)، ومستشارًا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م - 1995م).

وزير الطاقة السعودي مع الرئيس، فيتو

كما شغل الأمير عبد العزيز بن سلمان، منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م). وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الإستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الإستراتيجية.

الأمير عبد العزيز بن سلمان له دور بارز في إستراتيجية أوبك

كان له دور في إنجاز أول إستراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005م. وكان له أيضًا دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري.

وترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولد الأمير عبد العزيز بن سلمان عام 1960، وهو الابن الرابع للملك سلمان، ووالدته هي سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو 2011، وهو شقيق لفهد بن سلمان وأحمد بن سلمان، وسلطان بن سلمان، وفيصل بن سلمان وحصة بنت سلمان.

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