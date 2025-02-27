الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة استهدفت بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن شخصا استشهد وأصيب آخر في غارات إسرائيلية استهدفت آلية شمالي مدينة الهرمل شرقي لبنان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 

وينتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ويواصل شن غارات على عدد من المدن اللبنانية، ورفض الانسحاب الكامل من أراضي جنوب لبنان كما ينص الاتفاق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الاحتلال انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع مع انقضاء المهلة المقررة.

وأفاد مسؤول أمني لبناني أن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدم الجيش اللبناني، وذلك مع انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المسئول، طالبًا عدم كشف هويته، إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيترك أعدادًا صغيرة من القوات في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد حلول موعد الانسحاب في 18 فبراير.

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