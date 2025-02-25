لبنان ترفض توطين الفلسطينيين وتهجيرهم

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على رغبته القوية في حل مسألة النازحين السوريين التي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتم عودتهم إلى بلادهم.

مبادرة السلام العربية

كما عبر سلام في تصريحات له عن رفضه توطين الفلسطينيين وتهجيرهم، مؤكدا تمسكه بحقهم في العودة وإقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية.

وأتم تصريحاته: نحن أمام فرصة لحوار مع سوريا يحترم سيادة البلدين ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي وقت سابق؛ أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها على لبنان، مبينا أنه على الدولة التزام الحياد والشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.

حماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم

وذكر سلام، في تصريحات صحفية، أن حكومته ملتزمة بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، مضيفا: "نريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء".

وشدد على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

دولة تلتزم مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي

وقال: “نريد دولة تلتزم مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي، وسنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وسنعالج التعثر المالي”.

وأضاف: “كما نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.

وختم تصريحاته قائلا: “يتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره.

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