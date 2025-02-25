أخبار الفن اليوم،مصطفي قمر يوضح آخر تطورات الحالة الصحية لعمرو مصطفي، سوسن بدر تكشف كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، ترجمة كتاب "أبو عبيدة" إلى اللغة التركية

امتلأت الساحة الفنية بالأخبار والفعاليات على مدار ساعات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.. ونستعرض أبرز تلك الأخبار خلال نشرة “فيتو” الفنية:

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الملحن عمرو مصطفى، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به، وخضوعه لجراحة لاستئصال ورم، متمنيا له السلامة.



وقال الفنان مصطفى كامل الملحن عمرو مصطفى بخير وبصحة جيدة، وكنت معه ودائم التواصل والاطمئنان على حالته الصحية.

قالت الفنانة سوسن بدر إن مسلسل "ونحب تاني ليه" عمل جيد للغاية، ويمكن مشاهدته أكثر من مرة لكون أحداثه واقعية ومثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل كان مختلفًا عن أدوارها السابقة، حيث لعبت شخصية أم لديها "ترومة" من الرجال، وتنقل هذه الفكرة باستمرار إلى ابنتها.

مسلسلات رمضان 2025، طرحت قناة mbc دراما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" البرومو التشويقي لمسلسل “معاوية” تحت عنوان “الملحمة التاريخية” والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.



وتضمن البرومو العديد من المشاهد المثيرة والمعارك القوية، حيث يتناول العمل فترة هامة في التاريخ العربي والإسلامي.

كشفت الفنانة الكويتية روان بن حسين عن تجهيزها لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، وصفتها بالمفاجأة.



شاركت روان بن حسين في تريند أغنية الفنان أحمد سعد "مفتقدني"، ونشرت فيديو داخل سيارتها وهي تردد كلمات الأغنية.





يعرض برنامج حبر سري، للإعلامية أسما إبراهيم لأول مره على قناة CBC بالإضافة إلى "القاهرة والناس".



وكانت قد طرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج «حبر سري»، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

أصدر جموع فناني الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، بيان عاجل للاستغاثة بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وجاء البيان كالتالي: "مقدمه لسيادتكم جموع فناني الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية لجأنا إليكم بعد أن انقطعت بنا السبل وغُلقت في وجوهنا جميع الأبواب وبعد أن تأكدنا أن أصواتنا لا تصل إليكم، آملين من سيادتكم تحقيق بعض المطالب المشروعة للحصول على حقوقنا المهدرة في دار الأوبرا وهى كالتالي:





اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في اجتماعه اليوم القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية العام المالى 2024 عن الفترة من 1/ 1/ 2024 حتي 31/ 12/ 2024 والتي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية، حيث ارتفع صافي الربح ليصل إلي 801 مليون جنيه مقابل 481 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 66.50 % ، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 3.77جنيها مقارنة بمبلغ 2.27 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق.





أعلنت قنوات MBC عن عودة مقدم البرامج أحمد الشقيري من جديد في الموسم الثالث من برنامج "سين".



يأخذ أحمد الشقيري المشاهدين في هذا الموسم إلى الصين ويكتشف كيف أبادوا الفقر من جذوره، يتحدث عن بناء الأمم ومفهوم السعادة، يصل إلى الفضاء، ويتطرق إلى عالم خالٍ من الأدوية ومليء بالعلم والابتكار.





أعلن الكاتب سيد المطعني ترجمة كتابه عن متحدث كتائب القسام أبو عبيدة إلى اللغة التركية



و نشر الكاتب سيد المطعني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لغلاف الكتاب، وعلق بقوله:"تم توقيع العقود منذ قليل، وافقنا على منح حقوق ترجمة كتابنا «أبو عبـ ـ ـ ـيدة قائد سـ ـلاح الحـ ـرب الإعلامية» للغة التركية، لإحدى دور النشر الكبرى باسطنبول"

كشف المطرب مصطفي قمر، آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب والملحن عمرو مصطفي، وذلك بعد أزمته الصحية وإصابته بالسرطان



ونشر مصطفي قمر مقطع فيديو برفقة عمرو مصطفي من خلال إنستجرام وعلق قائلا:" ألف حمدالله علي سلامتك يا عمور أنا اطمنت عليه ياجماعة وهو زي الفل الحمدالله انت اخويا الغالي ياعمور ورفيق النجاح من أول بدايتك وانت معايا وطول عمري عارف ان قلبك طيب وفنان مهم وملحن عبقري ربنا يتمم شفاءك شفاء لا يغادر سقما.





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