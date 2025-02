بطولة سامي الشيخ، فيلم Run يشارك في سوق مهرجان برلين

تزامنًا مع ختام الدورة ال٧٥ لمهرجان برلين السينمائي، شارك فيلم Run بطولة سامي الشيخ ودانيالساولي، كريستين رينتون، محمد قيسي في سوق مهرجان برلين استعدادًا لعرضه في دور العرض الأوروبية قريبًا.

وقال سامي الشيخ: "بدأت تصوير فيلم Run في جزيرة بكرواتيا بعد انتهائي من مسلسل الحشاشين وهو فيلم للمخرج الألماني أوفي بول الذي عملت معه من قبل في فيلم Darfur وفريق عمل الفيلم يضم اكثر من ٧ جنسيات مختلفة من إنجلترا وأمريكا وإيطاليا والدنمارك والصومال والمغرب وبالطبع مصر".

أحداث فيلم Run

تدور أحداث فيلم Run حول مجموعة من المهاجرين من دول أفريقية مختلفة يسافرون بالقارب عبر البحر المتوسط متجهين إلى إيطاليا. ولكن عندما يضل القارب طريقه ويخرج عن المسار، تتصاعد التوترات، مما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بين المهاجرين والمهربين.

فيلم Run يضم عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: دانيال ساولي، سامي الشيخ، كريستين رينتون، محمد قيسي ومن إخراج أوفي بول.

مسلسل صفحة بيضا

وفي سياق آخر، تعد أحدث أعمال سامي الشيخ هو مسلسل صفحة بيضا، ويلعب سامي في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.

ويضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن.

الفنان سامي الشيخ

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي بدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتلفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثلHomeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منهاAttack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

