محمد حماقي يدعم عمرو مصطفى: عودتني إنك قوي وتقدر على أي محنة

وجه النجم محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” رسالة دعم للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته مؤخرا بمرض السرطان.

محمد حماقي يدعم عمرو مصطفى

ونشر محمد حماقي صورة تجمعه بعمرو مصطفى وعلق قائلا: "أخويا وصديقي وعشرة عمري عمرو مصطفى.. ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله بسيطة وأنت عودتني إنك قوي ودايمًا بتقدر على أي محنة بإرادتك الحديد اللي مفيش زيها سلامتك يا حبيبي ألف سلامة".

مرض عمرو مصطفى

وكان عمرو مصطفى اكتشف إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخضع الملحن عمرو مصطفى خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك وفقا لما كشفه صديق مقرب منه.

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