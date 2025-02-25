ترجمة كتاب "أبو عبيدة" لـ سيد المطعني إلى اللغة التركية

أعلن الكاتب سيد المطعني ترجمة كتابه عن متحدث كتائب القسام أبو عبيدة إلى اللغة التركية

و نشر الكاتب سيد المطعني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لغلاف الكتاب، وعلق بقوله:"تم توقيع العقود منذ قليل، وافقنا على منح حقوق ترجمة كتابنا «أبو عبـ ـ ـ ـيدة قائد سـ ـلاح الحـ ـرب الإعلامية» للغة التركية، لإحدى دور النشر الكبرى باسطنبول"

وتابع يقوم بالترجمة، الدكتور أمر الله أكشا، أستاذ علم النفس، الروحي بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة طرابزون التركية.





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