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ثقافة وفنون

سوسن بدر تكشف كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"

سوسن بدر،فيتو
سوسن بدر،فيتو

قالت الفنانة سوسن بدر إن مسلسل "ونحب تاني ليه" عمل جيد للغاية، ويمكن مشاهدته أكثر من مرة لكون أحداثه واقعية ومثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل كان مختلفًا عن أدوارها السابقة، حيث لعبت شخصية أم لديها "ترومة" من الرجال، وتنقل هذه الفكرة باستمرار إلى ابنتها.

سوسن بدر في مسلسل ونحب تاني ليه  

وأضافت سوسن بدر خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميتين مها الصغير وإيمان عزالدين، أن الشخصية كانت مكتوبة بشكل مميز بقلم المؤلف عمرو ياسين، مؤكدة أن الشخصية التي جسدتها لم تكن مستوحاة من نموذج واحد، بل كانت مزيجًا من صفات عدة نساء في المجتمع المصري.

وأشارت الفنانة سوسن بدر إلى أن كواليس المسلسل كانت ممتعة رغم ظروف التصوير الصعبة خلال جائحة كورونا، مضيفة: "صورنا لمدة أسبوع، وبعدين حصل حظر الكورونا، فاضطرينا نتوقف، وبعد فترة بدأنا نناقش مسألة العودة، لأننا كنا مرتبطين بموعد عرض، فكان لازم نكمل التصوير وفعلا رجعنا بحذر شديد جدا، وكنا بنراعي استخدام الكمامات، والأدوية، والإجراءات الوقائية، عشان نقدر ننجز الشغل من غير خسائر".

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سوسن بدر في مسلسل ونحب تاني ليه الفنانة سوسن بدر سوسن بدر ونحب تاني ليه
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