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ثقافة وفنون

watch it تعلن بدء عرض "الشرنقة" قبل رمضان بـ 48 ساعة

مسلسل الشرنقة، فيتو
مسلسل الشرنقة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، أعلنت منصة watch it عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن عرض مسلسل الشرنقة للنجم أحمد داود يوم الخميس المقبل الساعة 11 مساء قبل شهر رمضان بـ48 ساعة.

موعد عرض مسلسل الشرنقة 

ونشر الحساب الرسمي للمنصة بوستر العمل وعلق قائلا: "رحلة الإثارة والتشويق هتبدأ رسميًا يوم الخميس 11 مساء مسلسل الشرنقة من إنتاجات  watch it الأصلية يُعرض حصريًا 48 ساعة قبل رمضان".

مسلسل الشرنقة 

مسلسل الشرنقة من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر منصة واتش ات. 

قصة مسلسل الشرنقة 

وتدور قصة مسلسل الشرنقة حول "حازم إبراهيم" محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

أبطال مسلسل الشرنقة 

المسلسل بطولة كل من أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وغيرهم.

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