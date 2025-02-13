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ثقافة وفنون

سوسن بدر عفريتة في رمضان، تعرف على التفاصيل

سوسن بدر، فيتو
سوسن بدر، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث مسلسل الكابتن لأكرم حسني تفاصيل كثيرة، وخلال أحداث العمل تظهر لأكرم حسني الطيار عفريتة تصاحبه في كل الرحلات التي يذهب إليها وتلعب دورها الفنانة سوسن بدر.

 

مسلسل "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني في دراما رمضان المقبل 2025، حيث يواصل أبطاله تصوير مشاهد وأحداث العمل قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرمضاني القادم. 

 

مسلسل الكابتن 

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل الكابتن 

 تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حسام والي وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

 

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

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