تفاصيل عرض برنامج "حبر سري" لأول مرة على cbc

يعرض برنامج حبر سري، للإعلامية أسما إبراهيم لأول مره على قناة CBC بالإضافة إلى "القاهرة والناس".

وكانت قد طرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج «حبر سري»، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، حيث يفتح البرنامج ملفات شائكة وكواليس لم تُكشف من قبل، مما يجعل المشاهدون في انتظار موسم حافل بالمفاجآت والتصريحات الجريئة.

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