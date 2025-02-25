فيلم الناصر صلاح الدين.. وثق تحرير بيت المقدس من الصليبيين.. رشدي أباظة يتراجع عن البطولة..وموسى صبري اقترح منح المنتجة 10 جوائز لهذا السبب الغريب

الناصر صلاح الدين، من الأفلام التاريخية الحربية النادرة، عرض في مثل هذا اليوم 25 فبراير عام 1963.

يوثق الفيلم لفترة تحرير بيت المقدس من الصليبيين على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي، عن قصة يوسف السباعي الذي شارك في كتابة السيناريو مع عبد الرحمن الشرقاوي ونجيب محفوظ ومحمد عبد الجواد، وانتاج آسيا وبطولة أحمد مظهر ونادية لطفي ومجموعة كبيرة من النجوم.



اختارت آسيا المخرج عز الدين ذو الفقار لإخراج فيلم الناصر صلاح الدين وتعاقدت معه بالفعل، واختار بدوره رشدي أباظة لبطولة الفيلم فى دور الناصر صلاح الدين، إلا أن المرض أ وأقعده عن الحركة والعمل لكنه كان يأمل في تأجيل إنتاج الفيلم حتى يتعافى ويقوم بإخراجه بالصورة التي يراها.

مرض عز الدين ذو الفقار



كتب عز الدين ذو الفقار إلى المنتجة آسيا أن شفاءه ميئوس منه وأنه على حافة القبر بالرغم من أنه ما زال في أوج مجده الفني الذي لا ينكره أحد وأن فيلم صلاح الدين أصبح جزءا من حياته وكيانه بعد أن عاش فيه، وإذا رأت آسيا أنه من صالحها وصالح الفيلم عدم انتظار شفائه الذي لا يعلمه إلا الله فهو يحلها من اتفاقها معه.

أحمد مظهر فى الناصر صلاح الدين



على الفور اتفقت آسيا مع المخرج يوسف شاهين على إخراج الناصر صلاح الدين، وتم الاتفاق مع الصحفى موسى صبري والكاتب عبد الرحمن الشرقاوي لمشاركة شاهين في كتابة السيناريو مرة أخرى، وبعد أقل من شهر انسحب موسى صبري لعدم تحمله التعامل مع يوسف شاهين حتى إنه قال فيما بعد: إن آسيا تستحق عشر جوائز ليس على الفيلم ولكن على تحملها شاهين ثلاث سنوات مدة إعداد الفيلم.

أحمد مظهر يرفض في البداية



وكما نشرت مجلة الكواكب في أغسطس 1962، رشح المخرج يوسف شاهين في البداية لدور الناصر صلاح الدين ثلاثة ممثلين هم: كمال ذو الفقارــ شقيق المخرج عز الدين ذو الفقارـــ ورشدي أباظة، والممثل الناشئ أحمد حافظ مظهر، إلا أن المخرج كان ميالا لكمال ذو الفقار، واختارت آسيا أحمد مظهر الذي وافق في أول الأمر ثم رفض العرض.

رشدي يرفض بسبب بيبرس



فاتجهت آسيا إلى رشدي أباظة الذي وافق أيضًا أول الأمر وتقاضى عربونا قدره 500 جنيه، وكان "رشدي" في نفس الفترة متعاقدًا مع المنتج رمسيس نجيب لتقديم شخصية الظاهر بيبرس في فيلم " وإسلاماه"، وبمجرد أن وعده رمسيس نجيب بتقديمه بطلًا في فيلم عن الظاهر بيبرس، رفض "رشدي" عرض فيلم الناصر صلاح الدين، وقدم شيكا بقيمة العربون إلى المنتجة آسيا، وعندئذ أعادت آسيا العرض على أحمد مظهر الذي وافق على بطولة الفيلم.

ليلى طاهر فى مشهد من الناصر صلاح الدين

وتكلف إنتاج فيلم الناصر صلاح الدين 184 ألف جنيه رهنت بسببه آسيا عمارتها بوسط القاهرة وتعرضت للحجز على أثاث منزلها وشركتها وسيارتها، وتقاضى يوسف شاهين 10 آلاف جنيه وتقاضى المصور وديد سرى 7 آلاف، ولم يحقق الفيلم عائدا سوى 100 ألف جنيه وأصبحت الخسارة 84 ألف جنيه.

آسيا تعلن افلاسها



وأعلنت آسيا إفلاسها واكتفت الدولة بتكريمها على نجاح الفيلم ومنحها مكافأة 3 آلاف جنيه لتعويض الخسارة، وجائزة الشرف الأولى من جامعة الدول العربية لتظل آسيا وحدها تسدد ديونها لمؤسسة السينما طيلة 6 سنوات، بالرغم من أنها حاولت إنتاج أفلام أخرى لتعوض خسارتها، لكن تضاعفت خسارتها وتم الحجز عليها، ومما زاد من أزمتها رفض ترشح فيلم الناصر صلاح الدين للأوسكار بسبب ساعة يد حديثة كانت في يد الفنان أحمد مظهر ماركة عصرية لا تناسب زمن الفيلم، إلا أنه عرض في أسابيع الفيلم العربي في معظم أنحاء العالم.

المليجي وزكي طليمات في مشهد من الناصر صلاح الدين

قام ببطولة الفيلم كل من: أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، ليلى فوزي، نادية لطفي، زكي طليمات، حمدي غيث، حسين رياض، محمود المليجي، عمر الحريري، توفيق الدقن، ومن الشخصيات الرئيسية في الفيلم " دوق آرثر " الذي قدمه الفنان زكي طليمات الذي عرف بجملته الشهيرة للفنانة ليلي فوزي جميلة الجميلات قال: "في ليلة أقل جمالا من ليلتنا هذه ستأتين راكعة إلى خيمتى".





صلاح الدين وعيسى العوام فى الفيلم

وأثناء تصوير فيلم الناصر صلاح الدين، شوهد المخرج يوسف شاهين وقد لف ذراعه بالجبس وعلقه في عنقه، وعندما سأله محرر مجلة الجيل كما نشرت المجلة عام 1962 "سلامتك..الكسر ده من الأيوبيين ولا من الصليبيين ؟" أجاب شاهين بأن الكسر من صلاح الدين بنفسه شخصيا، وأكمل: كنت أقوم بتدريب صلاح الدين ـــ الفنان أحمد مظهر ـــ على المبارزة مع ريتشارد قلب الأسد ـــ الفنان حمدي غيث ــ وطلبت من مظهر أن يضربه ضربة قوية قاضية، فما كان من صلاح الدين إلا أن أمسك السيف وهوى به بضربة قوية على يدي الضعيفة..وكانت النتيجة أن كسرت يدي.

انتقادات الى الفيلم



وجهت انتقادات كثيرة إلى فيلم الناصر صلاح الدين، منها: اتهام المخرج بتزييف التاريخ بإقحام شخصيات غير حقيقية ألفها يوسف شاهين؛ كشخصيتي: لويزا وعيسى العوام، وبرر الكاتب يوسف زيدان هجومه على الفيلم أن صناع فيلم الناصر عملوا على تزييف التاريخ عن عمد لخداع الجهلاء، حيث إن المبدع يكمل فراغات الواقع من خيال لكن لايقلب الحقائق الفعلية ويخالف التاريخ.

السينما ليست كاميرا تسجل الأحداث

ورد المنصفون لفيلم "الناصر صلاح الدين" هو ليس فيلما وثائقيا وتسجيليا حتى تحاسبه على ذلك، فالسينما عمل فني خالص، وأية محاولة لوضعه في أسيرا للقواعد والنصوص الجامدة، فأنت بذلك تجرد الفن من إنسانيته، فالسينما ليست كاميرا تسجل وتنقل الواقع كما هو، فعلى الفنان والمخرج أن يضيف نفسه إلى العمل ويعيش فيه ويتأثر به، حتى يؤثر في المشاهد.



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