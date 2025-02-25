أحمد الشقيري يعود في رمضان 2025 بـ "سين 3"

أعلنت قنوات MBC عن عودة مقدم البرامج أحمد الشقيري من جديد في الموسم الثالث من برنامج "سين".

يأخذ أحمد الشقيري المشاهدين في هذا الموسم إلى الصين ويكتشف كيف أبادوا الفقر من جذوره، يتحدث عن بناء الأمم ومفهوم السعادة، يصل إلى الفضاء، ويتطرق إلى عالم خالٍ من الأدوية ومليء بالعلم والابتكار.

بدأ عرض برنامج "سين" في رمضان 1442 هـ على قناة MBC، وكذلك على منصة شاهد، وسلط الشقيري في برنامجه هذا الضوء على بعض جوانب التطوير والتقدم التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، ويقوم بجولة حول مناطق مختلفة من العالم في 13 دولة، مستكشفًا أطول شلال داخلي في العالم، وأطول جهاز لتصنيع السيارات في إفريقيا، وأطول خطوط إنتاج الألمنيوم في العالم، وأكبر مزرعة عمودية في العالم.

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