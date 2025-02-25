أغنية جديدة لـ روان بن حسين باللهجة المصرية، ورسالة لأحمد سعد

كشفت الفنانة الكويتية روان بن حسين عن تجهيزها لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، وصفتها بالمفاجأة.

شاركت روان بن حسين في تريند أغنية الفنان أحمد سعد "مفتقدني"، ونشرت فيديو داخل سيارتها وهي تردد كلمات الأغنية.

"مفتقدني" أحد أغاني أحدث ألبومات أحمد سعد "حبيبنا"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لنادر حمدي.

وجهت روان رسالة لأحمد سعد على الفيديو أبدت فيها إعجابها بالأغنية وطالبت جمهورها بالتركيز في معانيها، قائلة له: "شكرا أحمد سعد بردت خاطري".

يذكر أن روان بن حسين نشرت مؤخرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "سلامي" من كلمات أبو الحسن العقابي، وألحان أحمد بورحان، وتوزيع حمودكة ومكياج وماستر عمر صباغ.

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