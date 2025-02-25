مسلسلات رمضان 2025، طرح البرومو التشويقي للملحمة التاريخية "معاوية" "فيديو"

مسلسلات رمضان 2025، طرحت قناة mbc دراما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" البرومو التشويقي لمسلسل “معاوية” تحت عنوان “الملحمة التاريخية” والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

برومو مسلسل معاوية

وتضمن البرومو العديد من المشاهد المثيرة والمعارك القوية، حيث يتناول العمل فترة هامة في التاريخ العربي والإسلامي.

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة (عثمان بن عفان)، مرورًا بتولي (علي بن أبي طالب) الحكم، ثم استشهاد (علي) وتولي (الحسن)، ثم تنازل (الحسن) وتولي (معاوية)، وتولي (يزيد)، وحتى استشهاد (الحسين) في كربلاء.

أبطال مسلسل معاوية

مسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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