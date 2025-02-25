66.50 % زيادة فى صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال العام المالي 2024

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في اجتماعه اليوم القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية العام المالى 2024 عن الفترة من 1/ 1/ 2024 حتي 31/ 12/ 2024 والتي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية، حيث ارتفع صافي الربح ليصل إلي 801 مليون جنيه مقابل 481 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 66.50 % ، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 3.77جنيها مقارنة بمبلغ 2.27 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق.



يأتي ذلك كنتيجة أساسية للتوسع في أنشطة الشركة المختلفة، وعلي رأسها زيادة ايرادات الأستوديوهات، وكذلك الخدمات الانتاجية والفنية، وتسويق الانتاج الفني، والنشاط الترفيهى والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والتدريب، حيث ارتفع مجمل ايرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 875 مليون جنيه الى مبلغ 1109 مليون جنيه وتشمل الإيرادات من المصادر المختلفة وارتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة، ولاسيما الشركة العربية الفندقية التي ارتفع صافى أرباحها عن العام الماضي من 145 مليون جنيه إلى 270 مليون جنيه.

كما ارتفعت ارباح مركز الخدمات الاعلامية من 40 مليون جنيه إلى 61 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة أرباح المدينة.



وشهدت الشركة توسعًا كبيرًا في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها"، حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف علي تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية، وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها.



تجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.