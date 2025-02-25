مصطفى كامل يطمئن جمهور عمرو مصطفى: بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الملحن عمرو مصطفى، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به، وخضوعه لجراحة لاستئصال ورم، متمنيا له السلامة.

وقال الفنان مصطفى كامل الملحن عمرو مصطفى بخير وبصحة جيدة، وكنت معه ودائم التواصل والاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف النقيب العام للمهن الموسيقية الملحن عمرو مصطفى يمارس عمله حاليا بشكل طبيعى، ويستعد لطرح أعماله خلال الفترة المقبلة، وأتمنى الشفاء له.

ودفع مرض الفنان عمرو مصطفى الوسط الفني والجمهور إلى الاهتمام به، ودعمه، وكان من بينهم الفنان عمرو دياب ومحمد حماقى وتامر حسنى ومصطفى قمر وغيرهم.

أصبح مرض عمرو مصطفى حديث الساعة، مما أثار اهتمام الوسط الفني والجمهور، وأعلن عن إصابته بمرض السرطان، حيث تم اكتشاف إصابته مؤخرا.

وخضع عمرو مصطفى لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الأورام، ويخضع حاليا للعلاج.

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