أخبار الحوادث اليوم: بلاغات بتعرض مواطنين لوقائع نصب من منصة FBC للاستثمار.. مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالجيزة والدقهلية.. وكشف ملابسات فيديو تعذيب طفلة الدقهلية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.





كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وإصطدامه بعدد من السيارات وإصابة فتاتين بكفر الشيخ وضبط مرتكب الواقعة.

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولته إشعال النيران بها "قديم" سبق تداوله خلال شهر يناير عام 2021.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 17 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المشدد 3 سنوات ضد عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و2 آخرين وإلزامهم برد مبلغ 1.5 مليون جنيه.

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم لجلسة 27 أبريل المقبل.

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة والدقهلية.

تقدم محامي، وكيلًا عن منتج شهير، بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للموسيقيين ضد المطرب عصام صاصا، يتهمه فيها بعدم تنفيذ تعاقداته المتعلقة بالغناء وتسجيل الأغاني لصالح المنتج، مما ألحق به خسائر مالية ضخمة.

رفعت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية استعداداتها لمواجهة كافة المخالفات خلال شهر رمضان الكريم، حيث شملت التجهيزات تكثيف جهود شرطة مباحث المرافق في كافة مديريات الأمن لضبط المخالفات المتعلقة بإشغال الطريق، بما في ذلك الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرق لبيع فوانيس رمضان والزينة، بالإضافة إلى متابعة موائد الرحمن والخيم الرمضانية غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المحلية بالمحافظات.

يبحث هواة اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، عن لوحات خاصة بهم أو تحمل أسماءهم أو شعار شركاتهم، وبدورها تقدم وزارة الداخلية عبر منصتها هذه الخدمات للراغبين.

تمكنت مباحث مركز شرطة ناصر برئاسة المقدم أحمد حسين طرفاية رئيس وحدة المباحث من القاء القبض علي قاتل زوجته بحجر طوب في مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف بسبب خلافات زوجية.

فتحت أجهزة الأمن، تحقيقا موسعا فى واقعة تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال على أموالهم من قبل منصة FBC للاستثمار.

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