ضبط تشكيل عصابي بحوزته 17 كيلو حشيش في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 17 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

سقوط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى القاهرة بحوزتهم 17 كيلو حشيش

سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في القاهرة بحوزتهم 17 كيلو حشيش

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات من المواد المخدرة والاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سيارتين).



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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