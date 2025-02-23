الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 43 ألفا و223 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 43 ألفا و223 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30 ألفا و708 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و705 مخالفات السير بدون تراخيص، و8 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص و14 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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