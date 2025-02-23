الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الثانية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم لجلسة 27 أبريل المقبل.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2020 حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى الرابع عشر موظفين عموميين،  طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، والسادس عشر، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الجمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة توصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات التصدير وإخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة رشوة الجمارك الثانية قضية رشوة الجمارك

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الثانية

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"رشوة وزارة الري" لـ 20 أبريل

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

زيلينسكي لترامب: أوكرانيا تلقت 100 مليار دولار فقط ولست مستعدا لمناقشة السداد

ملعب الاتحاد جاهز لاستضافة قمة مانشستر سيتي وليفربول (صور)

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

الزمالك يقرر تفعيل بند شراء محمود بنتايك

حالة الطقس غدا، استمرار الموجة شديدة البرودة

منوعات

المزيد

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

تشييع الجثامين بعد شهور من الوفاة.. مراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟.. تعرف على رأي الشرع

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية