حبس عامل هتك عرض طفلة في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بهتك عرض طفلة في العمرانية.

عامل يهتك عرض طفله



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بهتك عرض طفلة تحمل جنسية دولة السودان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس عامل بتهمة هتك عرض طفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة وبيان ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.