الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية ترفع استعداداتها لشهر رمضان، ضوابط الخيم الرمضانية وموائد الرحمن

خيم رمضانية، فيتو
خيم رمضانية، فيتو

رفعت الأجهزة الأمنية  بـوزارة الداخلية استعداداتها لمواجهة كافة المخالفات خلال شهر رمضان الكريم، حيث شملت التجهيزات تكثيف جهود شرطة مباحث المرافق في كافة مديريات الأمن لضبط المخالفات المتعلقة بإشغال الطريق، بما في ذلك الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرق لبيع فوانيس رمضان والزينة، بالإضافة إلى متابعة موائد الرحمن والخيم الرمضانية غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المحلية بالمحافظات.

وفيما يلي نعرض شروط وضوابط استخراج التراخيص المتعلقة بشهر رمضان:

أولًا: شروط وضوابط استخراج رخصة إقامة خيمة رمضانية

أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية، ولا يعطل حركة السير أو المواصلات.

توافر اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

أن يحتوي السرادق على منفذ للدخول والخروج للطوارئ، وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

أن يكون الهيكل الإنشائي للسرادق من المعدن، مع استخدام أقمشة وفرش مقاوم للحريق.

ترك مسافة أمامية بين الخيمة وأقرب مبنى لا تقل عن 15 مترًا.

مراعاة الشروط الفنية في توصيلات الكهرباء، وضرورة وجود مصدر احتياطي.

وجود مصدر مياه قريب للخيمة للطوارئ.

توفير فتحة علوية لخروج الأبخرة أو الأدخنة.

ثانيًا: إجراءات استخراج رخصة إقامة موائد الرحمن

التقدم بطلب للحي الذي ستقام به المائدة.

كتابة تعهد بإقامة المائدة بعيدًا عن الطريق العام، بحيث لا تعطل حركة المرور.

الحصول على موافقة قطاع الحماية المدنية، لضمان توافر شروط الحماية والأمان.

التعهد بعدم تراكم القمامة، بالتعاون مع أجهزة النظافة بالحي.

يفضل إقامة موائد الرحمن داخل الملكيات الخاصة، أو في الساحات العامة بجوار المساجد أو دور المناسبات، بعد الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.

ثالثًا: شروط إقامة مفروشات المحال لبيع زينة رمضان

أن يكون المحل مرخصًا.

تقديم طلب الترخيص من خلال المالك، المستأجر، أو وكيل الأعمال (بتوكيل رسمي موثق).

التأكد من عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

الإجراءات المطلوبة:

ملء النموذج الخاص بالخدمة في الحي أو المركز التكنولوجي.

تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي.

أصل الرخصة.

آخر إيصال تفتيش.

آخر إيصال نظافة.

رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال، وصورة البطاقة الضريبية (في حال طلب الترخيص بإشغال الطريق).

المعاينة من قِبل الإدارة المختصة.

دفع الرسوم واستلام التصريح.

رابعًا: العقوبات المقررة لمخالفات إشغال الطريق بدون تصريح

الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، في حال تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو تحصيل مقابل خدمة على الفاتورة دون ترخيص، أو وضع حد أدنى للأسعار في المحال العامة.

تُمنح المحال غير المرخصة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية الحصول على تصريح مؤقت مقابل رسم تأمين لا يتجاوز 500 ألف جنيه.

يمنع قانون المحال العامة تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات دون ترخيص من المركز المختص، بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، مع إثبات ذلك في الرخصة الصادرة وإخطار مأمورية الضرائب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بشهر رمضان الكريم مديريات الأمن فوانيس رمضان

مواد متعلقة

مع قرب حلول شهر رمضان، تعرف على مواعيد عمل السجل المدني وإدارة المرور

خطوات وشروط استخراج بدل فاقد لـ "وثيقة الزواج" إلكترونيًا عبر الإنترنت

موظف يرفع دعوى تعويض ضد زوجته بعد خلاف بسبب "فرن خبيز"

سقوط فتاة من شرفة مسكنها والأمن يحقق في الطالبية

تناول قرص ترامادول مخدر بالخطأ، التحقيق مع عاطل بسبب وفاة ابنه في حلوان

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سائق بطلق ناري بكورنيش إمبابة

انتظام حركة المرور بطريق الأوتوستراد بعد رفع حطام حادث التصادم

آخرتها تأبيدة، خبراء قانون يحذرون من شراء "الصواريخ والبمب" للاحتفال بشهر رمضان

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

الإثيوبيون لا يرون فائدة من سد النهضة، والخبراء يكشفون فشل أديس أبابا بشأن التوربينات

تقام في ملعب رياضي، التفاصيل الكاملة لمراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

بالسالب في هذه المنطقة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

لبنانيون يهاجمون حزب الله بشأن التشييع الضخم لنصر الله: استعراض قوة ومصاريف بلا جدوى

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

منوعات

المزيد

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية