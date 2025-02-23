الأجهزة الأمنية ترفع استعداداتها لشهر رمضان، ضوابط الخيم الرمضانية وموائد الرحمن

رفعت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية استعداداتها لمواجهة كافة المخالفات خلال شهر رمضان الكريم، حيث شملت التجهيزات تكثيف جهود شرطة مباحث المرافق في كافة مديريات الأمن لضبط المخالفات المتعلقة بإشغال الطريق، بما في ذلك الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرق لبيع فوانيس رمضان والزينة، بالإضافة إلى متابعة موائد الرحمن والخيم الرمضانية غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المحلية بالمحافظات.

وفيما يلي نعرض شروط وضوابط استخراج التراخيص المتعلقة بشهر رمضان:

أولًا: شروط وضوابط استخراج رخصة إقامة خيمة رمضانية

أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية، ولا يعطل حركة السير أو المواصلات.

توافر اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

أن يحتوي السرادق على منفذ للدخول والخروج للطوارئ، وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

أن يكون الهيكل الإنشائي للسرادق من المعدن، مع استخدام أقمشة وفرش مقاوم للحريق.

ترك مسافة أمامية بين الخيمة وأقرب مبنى لا تقل عن 15 مترًا.

مراعاة الشروط الفنية في توصيلات الكهرباء، وضرورة وجود مصدر احتياطي.

وجود مصدر مياه قريب للخيمة للطوارئ.

توفير فتحة علوية لخروج الأبخرة أو الأدخنة.

ثانيًا: إجراءات استخراج رخصة إقامة موائد الرحمن

التقدم بطلب للحي الذي ستقام به المائدة.

كتابة تعهد بإقامة المائدة بعيدًا عن الطريق العام، بحيث لا تعطل حركة المرور.

الحصول على موافقة قطاع الحماية المدنية، لضمان توافر شروط الحماية والأمان.

التعهد بعدم تراكم القمامة، بالتعاون مع أجهزة النظافة بالحي.

يفضل إقامة موائد الرحمن داخل الملكيات الخاصة، أو في الساحات العامة بجوار المساجد أو دور المناسبات، بعد الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.

ثالثًا: شروط إقامة مفروشات المحال لبيع زينة رمضان

أن يكون المحل مرخصًا.

تقديم طلب الترخيص من خلال المالك، المستأجر، أو وكيل الأعمال (بتوكيل رسمي موثق).

التأكد من عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

الإجراءات المطلوبة:

ملء النموذج الخاص بالخدمة في الحي أو المركز التكنولوجي.

تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي.

أصل الرخصة.

آخر إيصال تفتيش.

آخر إيصال نظافة.

رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال، وصورة البطاقة الضريبية (في حال طلب الترخيص بإشغال الطريق).

المعاينة من قِبل الإدارة المختصة.

دفع الرسوم واستلام التصريح.

رابعًا: العقوبات المقررة لمخالفات إشغال الطريق بدون تصريح

الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، في حال تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو تحصيل مقابل خدمة على الفاتورة دون ترخيص، أو وضع حد أدنى للأسعار في المحال العامة.

تُمنح المحال غير المرخصة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية الحصول على تصريح مؤقت مقابل رسم تأمين لا يتجاوز 500 ألف جنيه.

يمنع قانون المحال العامة تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات دون ترخيص من المركز المختص، بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، مع إثبات ذلك في الرخصة الصادرة وإخطار مأمورية الضرائب.

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