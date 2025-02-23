شكوى ضد عصام صاصا للنقابة الموسيقية

تقدم محامي، وكيلًا عن منتج شهير، بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للموسيقيين ضد المطرب عصام صاصا، يتهمه فيها بعدم تنفيذ تعاقداته المتعلقة بالغناء وتسجيل الأغاني لصالح المنتج، مما ألحق به خسائر مالية ضخمة.

ووفقًا للشكوى التي تقدم بها المحامي، فإن عصام صاصا كان قد تعاقد مع المنتج الشهير على إنتاج وتسجيل وتصوير مجموعة من الأغاني، إلا أنه لم يلتزم بالحضور في المواعيد المحددة للتسجيل والتصوير، بل ورفض رد المبالغ المالية التي حصل عليها، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة للمنتج.

وقد ذكر المحامي في شكواه أنه تم تقديم شكوى رسمية إلى نقيب الموسيقيين للتحقيق في الواقعة، استنادًا إلى المادة 52 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، التي تُخول النقابة النظر في النزاعات بين الموسيقيين وأصحاب الأعمال.

وأشار المحامي إلى أن التحركات القضائية قد تمت بالتزامن مع الشكوى، بما يتماشى مع المواد 60 و61 و62 من نفس القانون، التي لا تمنع من تقديم شكوى لنقابة الموسيقيين.

وأكد أن تصرفات عصام صاصا تشكل إخلالًا بواجباته المهنية وتضر بسمعة الموسيقيين، مما يهدد كرامتهم وحقوقهم كما طالب النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاصا، بدءًا من إنذاره حتى شطبه من سجلات النقابة.

وفي ختام الشكوى، طالب النقابة بتحديد موعد للتحقيق مع عصام صاصا، مع ضرورة حضوره جلسة التحقيق والالتزام بتنفيذ التعاقدات الموقعة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقًا لللوائح الداخلية للنقابة.

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